Serial 1 lancia la nuova BASH/MTN: il Gravel elettrico secondo Harley-Davidson

Dopo diversi anni difficili dal punto di vista commerciale, Harley-Davidson sta vivendo una nuova epoca d'oro grazie ai suoi sub-brand LiveWire e Serial 1, con quest'ultimo specializzato in biciclette elettriche di alta fascia. A tal proposito ecco la nuova BASH/MTN.

Di LiveWire abbiamo parlato di recente in seguito al lancio mondiale della nuova LiveWire S2 Del Mar, una moto elettrica pronta per ogni avventura che in soli 18 minuti ha venduto tutte le scorte (limitate) della Launch Edition. Non sappiamo se andrà allo stesso modo con la Serial1 BASH/MTN, di sicuro però si tratta di una e-bike creata appositamente per esplorare la natura.

I suoi pneumatici sono infatti Michelin E-Wild, mentre la sella si regge sopra un SR Suntour NCX con 50 mm di escursione. I più attenti fra voi avranno già notato però che alla bici mancano le sospensioni. Non abbiamo ammortizzatori né sull'asse frontale, né centralmente al di sotto della sella, dunque le nostre escursioni all'area aperta sono limitate a terreni non troppo sconnessi.

Questo dettaglio rende la bici una sorta di Gravel elettrica adatta a diverse situazioni, oppure a una cyclocross, del resto la sua batteria da 529 Wh promette da 50 a 150 km con una singola carica, a fare la differenza sarà il livello di assistenza scelto e il terreno. Il caricatore stock ricarica in ogni caso la BASH/MTN al 75% in sole 2 ore e mezza. Non abbiamo poi parlato del motore: un Brose che può raggiungere i 32 km/h, negli USA almeno, in Europa dovrebbe essere limitato a 25 km/h. Quanto costa questa nuova e-bike Serial1? La BASH/MTN costa oltreoceano 3.999 dollari, speriamo di vederla anche nel vecchio continente.

Vi intriga il sub-brand di Harley-Davidson dedicato alle biciclette? Scopriamo le e-bike Serial 1 disponibili in Italia.