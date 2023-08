Sergio Perez sarà pilota Red Bull anche nel 2024: parola di Helmut Marko

l pilota della Red Bull di Formula 1 Sergio Perez è appena uscito da un periodo molto negativo. Anche se ha costantemente mantenuto il secondo posto nel campionato piloti, circolavano voci su un rapporto non idilliaco col team. Il capo del team Christian Horner ha spento ogni dubbio annunciando il rinnovo per il prossimo anno.

"La situazione di Checo per il prossimo anno è chiara. È un pilota della Red Bull Racing. Abbiamo un accordo con lui," ha dichiarato Horner. "A prescindere dagli accordi siamo soddisfatti del lavoro che sta facendo. Avete visto la sua guida oggi, è stato sfortunato con il limitatore di velocità in pit lane"

Horner, a differenza del consigliere di Redbull Helmut Marko, ha sempre difeso il pilota messicano. Non molto tempo fa Marko è stato citato dai media tedeschi per una sua dichiarazione che affermava (riguardo a Perez) che nulla è mai sicuro al 100% in F1, nemmeno i contratti.

In precedenza, Marko era stato critico nei confronti di Perez per via delle sue aspirazioni nello sfidare Verstappen, soprattutto quando il messicano era a breve distanza dal suo compagno di squadra in zona punti all'inizio di questa stagione.

"Max è in un periodo della sua carriera in cui è semplicemente intoccabile e non credo che ci sia nessun pilota sulla griglia che sarebbe in grado di ottenere ciò che ha fatto con quella macchina," ha aggiunto Horner. "Bisogna guardare la prestazione sulla scheda dei tempi e sulla scheda dei risultati. Se Max non fosse stato lì, Checo avrebbe vinto altre quattro o cinque gare."

Verstappen è stato anche ripreso mentre commentava, insieme ad Alonso, la prestazione dello spagnolo durante il Gran Premio d'Olanda, sintomo comunque di un periodo piuttosto disteso e spensierato per il pilota Redbull, tranquillità della quale, secondo Horner, deve godere anche Perez.

Sempre nel contesto del Gran Premio d'Olanda, che è stata una gara emozionante e intensa per Alonso, il pilota dell'Aston Martin ha dichiarato scherzosamente che non ha osato tentare il sorpasso di Verstappen per non privarlo della gloria di una vittoria in casa.