Sergio Marchionne un oracolo? 'Elettriche? Sbagliato puntare solo su una tecnologia'

Riemergono in questi giorni i pensieri di uno degli imprenditori italiani più grandi degli ultimi anni, leggasi Sergio Marchionne, ex leader di FCA e autore del salvataggio di Fiat dopo anni di crisi.

Nel suo “Sergio Marchionne”, 272 pagine di pensieri del grande manager, si toccano spesso e volentieri argomenti come l'auto elettrica ed Elon Musk; lo scenario è quello di una decina di anni fa, periodo in cui l'elettrico era visto con estremo scetticismo da parte dell'industria dell'automobile dalla quasi totalità degli attori.

“Ne ho già sentiti troppi che hanno puntato tutto su un cavallo – raccontava all'epoca Sergio Marchionne - decidendo troppo presto che quella sarebbe stata la soluzione vincente. Sicuramente in questo momento dobbiamo introdurre i motori elettrici in Europa, per rispettare le norme sulle emissioni introdotte nel 2020”.

Quindi aggiungeva: “Ma se mi chiede se sono convinto che i motori elettrici saranno la soluzione definitiva per il comparto, allora la mia risposta è no. Con l’avvento del solare, dell’energia eolica, qualsiasi cosa che permetta l’acqua nelle stazioni di ricarica all’idrogeno, la combinazione di tutte queste tecnologie… È troppo presto per determinare quale sarà la tecnologia standard approvata in futuro…La grande paura è che qualcuno al di fuori dell’industria dell’auto arrivi con la soluzione finale. E spiazzi il mercato senza neanche che ce ne accorgiamo. Il nostro comparto è vecchio e lento, ci vuole un’eternità per cambiare. Ci mettiamo troppo tempo a decidere”.

Dichiarazioni, quelle di Marchionne sull'elettrico, che di recente sono state commentate da Visco, e che testimoniano quanto l'Italia sia stata sempre molto scettica sul full electric.

Sergio Marchionne aveva anche un proprio pensiero su Elon Musk, che all'epoca era già un manager affermato ma non era ancora il genio più ricco al mondo: “Prenda Elon Musk, non sono qui a difenderlo, anche perché ho sempre detto che secondo me il suo modello di business non funziona. Ma quello che è certo è che si muove alla velocità di un razzo quando prende le decisioni. Noi siamo lentissimi, dobbiamo cambiare questo passo. Ho visto da poco diversi manager di spicco della Silicon Valley”.

Quindi Marchionne metteva in guardia: “Si muovono completamente a un altro ritmo, vivono in un mondo diverso. E vedono valore dove noi non l’abbiamo mai visto. E quindi il modo in cui ci rapportiamo con loro diventa fondamentale per il nostro futuro, per rimanere un’industria indipendente. Il rischio di essere surclassati dai giganti tecnologici c’è e dobbiamo evitarlo”.

Di recente anche Benedetto Vigna, CEO Ferrari, aveva 'silurato' Musk, parlando di Tesla come auto funzionale ma senza emozioni.