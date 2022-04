SERES 3, il SUV elettrico che con gli incentivi parte da 30.000 euro

Dopo la conferma degli incentivi auto e moto 2022, vi abbiamo subito parlato delle auto elettriche compatibili con i nuovi bonus, fra queste però dobbiamo aggiungere un nuovo modello che si sta facendo strada in questi mesi: la SERES 3 distribuita nel nostro Paese da Koelliker.

Koelliker ha, per l'occasione, rinnovato il suo listino aggiungendo ulteriori sconti a quelli già previsti dal governo (che, ricordiamolo, su un'elettrica possono arrivare a 5.000 euro con rottamazione di un'auto molto inquinante). Il distributore ha pensato a uno sconto diretto di 1.000 euro che porta la SERES 3 chiavi in mano a 36.555 euro. I concessionari riconosceranno un ulteriore sconto di 1.440 euro, portando così la SERES 3 a costare 30.115 euro con gli incentivi sfruttando la rottamazione (altrimenti parliamo di 32.115 euro).

Questi prezzi sono attivi a partire dallo scorso 1 aprile 2022, giusto in tempo per i nuovi incentivi statali (che saranno effettivi solo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). SERES 3 è il SUV 100% elettrico dal design dinamico e dall'abitacolo pratico e spazioso (per saperne di più: la SERES 3 nel video di Matteo Valenza). Offre degli interni premium con un touchscreen centrale da 10,25", oltre a una potenza elettrica di 120 kW/163 CV e un'autonomia di 300 km.

Viene venduta con una garanzia di 5 anni o 100.000 km e 7 anni o 120.000 km sulla batteria di trazione. Inoltre ci sono altri 5 anni di assistenza stradale inclusa di Web APP e servizio di geolocalizzazione. Elemento fondamentale poi di questi tempi è la disponibilità: Koelliker avverte che in questo momento la SERES 3 è in pronta consegna, un grande vantaggio rispetto a tanta concorrenza che ha tempi decisamente superiori.