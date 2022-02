La SERES 3 è disponibile in Italia: eccola nel nuovo video di Matteo Valenza

La nuova mobilità elettrica sta dando possibilità a moltissime nuove aziende (soprattutto asiatiche) di venire allo scoperto. Fra queste c'è sicuramente SERES, che con la sua nuova SERES 3 ha deciso di entrare a gamba tesa nel mercato italiano.

Disponibile nel nostro Paese grazie a un accordo di distribuzione stretto con il Gruppo Koelliker (che distribuisce in Italia anche la Aiways U5), la nuova SERES 3 (affiancata dal tecnologico SUV SERES 5) è un grazioso SUV elettrico che si è affacciato per la prima volta nel nostro Paese allo scorso MIMO 2021, il Milano Monza Motor Show. Il suo motore elettrico a trazione anteriore offre una potenza fino a 163 CV (nominale 120 CV/60 kW) e permette lo scatto 0-100 km/h in 8,9 secondi.

Numeri che non sono certo paragonabili a una sportiva, la sua efficienza però sembra ottima: con un solo kWh SERES promette fino a 18 km di strada, nel ciclo WLTP Urban infatti l'autonomia totale si attesta attorno ai 329 km. Lunga 438,5 cm, alta 165 cm e larga 185 cm, la SERES 3 torna all'80% in appena 30 minuti presso le colonnine Fast Charge, mentre alla rete domestica servono 8 ore.

Ne stiamo parlando perché il nostro amico bresciano Matteo Valenza ne ha vista una dal vivo e vi spiega tutte le sue caratteristiche principali nel suo nuovo video (in Première su YouTube dalle 18:00 di oggi 4 febbraio 2022). Ma quanto costa la nuova SERES 3? Il listino parla di 37.550 euro, con gli sconti attuali si può comunque arrivare attorno ai 33.000 euro, guardate il video di Matteo per saperne di più.