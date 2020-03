Cinque carburanti diversi nel serbatoio di una vecchia Lada: ecco com'è andata

Qual è l'aspetto più bello e divertente del possedere un vecchio catorcio inutilizzabile? Il poter fare diverse prove e test, anche fuori di testa; anzi, soprattutto fuori di testa quando si tratta di Garage54, il folle canale YouTube russo.

Il canale è tornato a colpire ideando un altro video fuori di cervello che vi riassumiamo in questo modo: può una vecchia automobile viaggiare con un mix micidiale di carburanti diversi? Giustamente, perché limitarsi a utilizzare un solo carburante alla volta, meglio recarsi al distributore più vicino con il serbatoio completamente vuoto e immettervi dentro cinque diversi carburanti.

È questa l'assurda sorte toccata a una inerme Lada dei tempi andati, all'interno della quale sono stati immessi 25 litri di carburanti differenti (5 litri per ogni variante). Nello specifico l'auto ha ingozzato quattro tipi di benzina differenti dall'E100 al 92, con in più del gasolio per finire in bellezza. Ebbene, riportata l'auto in strada, stranamente non si è arresa dopo pochi metri, al contrario ha funzionato senza alcun problema per svariati chilometri, senza comportarsi in modo strano oppure fare strani rumori.

Probabilmente perché 20 litri su 25 erano comunque di benzina? O perché i motori di vecchia generazione erano (e sono) in grado di digerire qualsiasi cosa? Non lo sapremo mai, sta di fatto che ci si aspettava un disastro completo e invece... Il tutto mentre nel Regno Unito viene messa al bando la benzina E5 in favore della E10.