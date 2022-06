Serata cinema e tavola calda mentre ricarica la Tesla? L'ultima bizzarra idea di Elon Musk

Tesla è senza alcun dubbio tra le compagnie automobilistiche più innovative del settore. L'azienda di Elon Musk, infatti, ha sempre brillato per idee eccentriche e geniali, l'ultima delle quali che si pone come obiettivo di sperimentare un metodo alternativo per ingannare il tempo durante la ricarica.

Mentre l'azienda prosegue i lavori sul Tesla Bot, nonostante il licenziamento di 10.000 dipendenti, la casa automobilistica continua a ideare sistemi innovativi per far parlare di sé. L'ultimo progetto in questione, soprannominato "Tesla Supercharger Diner & Drive-in", riguarda la costruzione di una grande stazione di carica con servizio di tavola calda e cinema.

La casa avrebbe dunque già richiesto al Dipartimento delle infrastrutture di Los Angeles la possibilità di edificare presso West Santa Monica Boulevard il loro progetto, demolendo gli edifici e gli alberi della zona. La stazione sarà caratterizzata da 29 Supercharger e 5 caricabatterie di livello 2 mentre la tavola calda, invece, sarà composta da due piani di cui quello inferiore da 252 metri quadrati e un'area sul tetto di 510 metri quadrati per i posti a sedere e la preparazione del cibo.

Il cinema drive-in avrà 2 schermi visibili a coloro che caricano la propria auto o mangiano al ristorante e riprodurranno film dalla durata di circa 30 minuti, in accordo ai tempi di ricarica Supercharger. L'obiettivo sarebbe quello di avere i servizi di ricarica e il ristorante attivi 24 ore sue 24 con il cinema aperto dalle 7 alle 23. E voi, invece, cosa ne pensate di qusto progetto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.