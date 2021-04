Sequestrata una Lancia Delta storica e altre supercar al banchiere infedele di Biella

Brutta storia quella di Mauro Bortoluzzi, ex manager di Banca Sella. L’uomo è stato arrestato in pieno centro a Biella, con l’accusa di aver fatto sparire dalle casse della sua azienda circa 10 milioni di euro - investiti anche in automobili di lusso.

10 milioni di euro provenienti, secondo il Tribunale di Biella, dai conti correnti dei clienti dell’istituto di credito, utenti che Banca Sella ha subito risarcito grazie all’intervento delle assicurazioni. Una storia davvero surreale, con l’ex banchiere che aveva investito il denaro dei clienti in beni di lusso.

Grande appassionato d’arte, Bortoluzzi aveva in casa 6 opere di De Chirico, 2 di Guttuso, 5 di Sironi, senza contare i beni immobili sparsi fra Biella e il Sestriere. Arriviamo così a parlare delle auto sequestrate al manager: nella sua collezione figuravano ben 37 automobili, fra cui anche una Lamborghini, 4 vetture a marchio Lancia e 3 Porsche.

Il pezzo forte della collezione? Una Lancia Delta da rally perfettamente restaurata, guidata in passato da Miki Biasion, due volte campione del mondo. In lista anche una rara Fulvia HF da rally in colorazione rossa, oltre a una maglietta firmata da Michael Jordan e diverse motociclette. A tradire l’ex manager è stato un caffè nel più famoso bar di Biella, mentre le autorità lo credevano all’estero.