Sequestrata una Bentley S2 del 1960 arrivata in Australia: nascondeva 100 milioni di droga

Purtroppo il traffico di droga è una piaga che è difficile debellare, ma l’Australia ha la fortuna di trovarsi in una posizione geografica che rende difficile il contrabbando di sostanze stupefacenti o altro, ma i trafficanti trovano sempre un escamotage, ad esempio nascondendo la merce all’interno delle auto storiche.

Di recente infatti una Bentely S2 del 1960 è stata sequestrata perché al suo interno nascondeva l’equivalente di 100 milioni di dollari in droga: il container che la trasportava dichiarava appunto un’auto che dal Canada era diretta a Port Botany in New South Wales, ma passando sotto ai raggi X le autorità si sono accorte che c’era qualcosa di anomalo nella vettura (a proposito, guardate questo spacciatore incastrato dalle telecamere sentinella di una Tesla).

La polizia del posto ha quindi ispezionato più dettagliatamente la vettura, iniziando così a rimuovere i fanali anteriori e analizzando i pannelli della carrozzeria, e alla fine hanno tirato fuori 160 kg di metanfetamina e 60 kg di cocaina. Dopo aver eliminato tutta la merce di contrabbando, hanno assemblato nuovamente la vettura e hanno lasciato che arrivasse nelle mani del suo proprietario, che aspettava l’auto e soprattutto ciò che nascondeva.

La polizia è poi giunta alla casa dei due fratelli trafficanti, uno dei quali si trovava proprio alle prese con lo smontaggio di un fanale per cercare, invano, la merce che aspettava. I due sono stati arrestati, mentre le sorti della Bentley S2 sono ignote, ma speriamo che possa finire nelle mani di qualcuno che non la utilizzi per spostare sostanze stupefacenti.

