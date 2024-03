Sentra contro Cybertruck passando col rosso: il pick up Tesla non l'ha neanche sentita

Continuano ad arrivare le segnalazioni riguardanti gli incidenti del Tesla Cybertruck. Dopo il primissimo avvenuto a fine dicembre, il pick-up di Musk è stato vittima o protagonista di altri scontri sulle strade americane, fra cui quello più recente avvenuto a Tampa, in Florida.

Come riferito da Autoevolution, ad un incrocio sembra che uno fra il pick-up di Elon Musk e una berlina Nissa Sentra, non abbia rispettato il semaforo rosso e l'impatto è stato inevitabile. Peccato però che, se la vettura elettrica sia uscita quasi illesa, diverso è stato il destino della giapponese, che è andata completamente distrutta nella parte anteriore, apparendo quasi irreparabile.

Sia chiaro, non abbiamo il video di quanto accaduto, di conseguenza bisognerebbe capire con esattezza come sia andato il “crash”, ma in ogni caso il Cybertruck appare decisamente robusto, e il destino delle auto con cui si scontra sembrerebbe essere sempre lo stesso.

E' infatti accaduto qualcosa di simile a fine dicembre, l'incidente di cui sopra, ma anche lo scorso mese di febbraio, durante uno scontro fra il Cybertruck e un Dodge Ram. L'ultimo incidente si è verificato sulla S. Himes Avenue, e la Nissan ha riportato dei danni evidenti nella parte anteriore, con pezzi del cofano e di altre parti dell'auto sparsi sull'asfalto.

Difficilmente la berlina Made in Japan tornerà in strada, mentre il pick-up appare molto meno danneggiato, con problemi al parafango anteriore e posteriore lato passeggero, e l'acciaio inossidabile deformato nella zona dei pneumatici, entrambi scoppiati.

Non sembrerebbero essere però presenti grossi danni strutturali, di conseguenza è possibile che alla fine il Cybertruck venga riparato e rimesso a nuovo. Lo scontro di Tampa non sarà senza dubbio l'ultimo che vedrà coinvolta l'auto di casa Tesla, anche perchè l'azienda di Elon Musk sta iniziando a consegnare in massa lo stesso pick-up, dopo qualche titubanza iniziale. Certo è che non vorremmo essere nei panni di chi ha avuto un contatto ravvicinato con questo “bisonte” della strada: non deve essere stato tanto piacevole.

