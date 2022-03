Avete mai sentito una Toyota Supra così? I suoi scarichi sono fatti con 96 fischietti

Il sound proveniente dal 6 cilindri della Toyota Supra potrebbe non entusiasmare nella sua configurazione di serie, ma si può sempre ovviare alla faccenda adottando un impianto di scarico aftermarket (ad esempio, sentite come cambia la voce della BMW M4 con uno scarico Akrapovic). Lo youtuber Cody Hovland invece se l’è fatto in casa, ed è pazzesco.

Siamo sicuri che non avete mai visto niente di simile. Cody ha costruito due terminali che sono composti da 96 fischietti. La costruzione si basa su un cilindro metallico che si inserisce negli scarichi originali, a cui è saldata una parte conica dove sono attaccati tutti i fischietti. Inoltre nella parte finale ha inserito delle piccole valvole per limitare più o meno il passaggio d'aria all’interno dei fischietti, creando così più o meno rumore.

Lo youtuber ha testato il suo progetto da prima con le valvole semiaperte per verificare che tutto funzionasse a dovere. Successivamente ha chiuso interamente le valvole e l’auto ha iniziato a fischiare all’impazzata, con una pressione tale che uno dei terminali si è addirittura staccato dalla vettura.

A questo punto non c’era niente di meglio di un giro per la strada, per far sentire a tutti il frutto della propria creazione. Con questi scarichi la Supra sembra essersi trasformata in una vettura elettrica dal sibilo moltiplicato all’ennesima potenza, al punto da diventare difficile da utilizzare anche per una semplice gita di pochi chilometri. E a proposito di Toyota particolari, date un’occhiata a questa GR Supra trasformata in un dragster.