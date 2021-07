Avete mai sentito parlare della Ferrari F60? La supercar all'asta con prezzi folli

Quando si parla di Ferrari iconiche, alla mente ci tornano soprattutto la F40 e la F50, non tutti infatti conoscono la F60, supercar dal design meno graffiante delle sorelle ma ancora più rara.

Non è figlia né degli anni ‘80, né dei ‘90, la F60 America è invece nata nel 2014 a mo’ di omaggio per i 60 anni di Ferrari in Nord America. Il cavallino rampante ne ha prodotte appena 10 utilizzando come base tecnica la F12 Berlinetta e installando un motore V12 da 6,3 litri capace di erogare fino a 730 CV.

Abbiamo detto che la base tecnica è stata la F12 Berlinetta, le linee esterne invece sono ispirate alla mitica 275 GTS/4 NART Spider, roadster proveniente dagli anni’60. La F60 America è caratterizzata soprattutto da un tettuccio rimovibile e da un abitacolo asimmetrico, con dettagli che celebrano la bandiera americana lungo i sedili. Un’auto davvero introvabile che ha portato il prezzo su RM Sotheby’s fra i 3,5 e i 4,5 milioni di dollari (circa 3 milioni di euro), ben più delle unità F40 che si trovano ancora oggi in buone condizioni sui siti d’aste. La F60 America sarà battuta durante un evento che si terrà dal 12 al 14 agosto, per vedere più fotografie cliccate pure sul link in fonte.