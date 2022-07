Sentite l'urlo della Koenigsegg Jesko mentre corre a Goodwood tra scoppi e fiammate

Il Festival of Speed di Goodwood 2022 è giunto al termine, ma nonostante siano passate più di due settimane dalla chiusura dell’evento, noi abbiamo ancora voglia di riviverne le emozioni e fortunatamente ci sono tanti utenti che continuano a caricare video inediti del festival, come questo che vede protagonista un’incredibile Koenigsegg Jesko.

L’hypercar svedese vestita di arancione non ha soltanto un look mozzafiato ma anche un sound da brividi che dobbiamo goderci prima che le auto diventeranno silenziose. L’orchestra è nascosta sotto al cofano, dove riposa, o ruggisce, il V8 “flat-plane” twin-turbo da 5.0 litri che tra le altre cose è il motore più veloce a salire di giri mai montato su una vettura di produzione: il propulsore della Jesko raggiunge il limitatore in 231 millesimi.

Quando “il mostro” viene alimentato a etanolo eroga 1.600 CV e 1.500 Nm di coppia pronti a devastare le povere gomme posteriori, mentre se si tiene a dieta con della normale benzina, si limita ad una potenza di 1280 CV e 1.000 Nm di coppia. Nella vita reale, questi numeri si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi fino a toccare i 483 km/h di velocità massima. Se invece vi trovaste a bordo della Koenigsegg Jesko Absolut, quell’esemplare nero che si nota in alcune parti del video, beh allora riuscireste a toccare i 531 km/h.

E nel raggiungere queste velocità folli ci sarà il suono del V8 ad accompagnarvi, che sbuffa, borbotta, latra, scoppietta, a seconda delle situazioni, e ogni tanto accompagna il tutto con delle fiammate pirotecniche provenienti dallo scarico: quindi, mettete un paio di cuffie, alzate il volume e godetevi lo spettacolo.