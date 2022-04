Sentite il sound del V12 della prima Ferrari 812 Competizione arrivata in Inghilterra

Lo youtuber The TFJJ ha avvistato e documentato l’arrivo di una Ferrari 812 Competizione tra le strade di Londra, e a quanto pare si tratta del primo modello ad essere approdato nel Regno Unito, pronta per essere consegnata nelle mani del suo legittimo proprietario.

In questo caso si tratta di un esemplare che sembra ricalcare alla perfezione le fattezze del modello di presentazione mostrato durante il reveal della Ferrari 812 Competizione. La carrozzeria è infatti verniciata in grigio Canna Di Fucile, con la striscia in tinta Giallo Fly che la percorre per tutta la lunghezza, partendo dal cofano anteriore fino al retrotreno, passando per il tetto.

Durante le manovre di scarico della vettura dal camion che l’ha portata fino alla terra della regina, lo youtuber ha avuto modo di dare un’occhiata anche all’abitacolo, che proprio come all’esterno, rispecchia il modello di presentazione in tutto e per tutto, tralasciando però la presenza della guida a destra.

L’epicità della Ferrari 812 Competizioni che urla tra i cordoli di Fiorano non si batte, ma ascoltare il V12 aspirato da 6.5 litri al minimo, durante le manovre, ha comunque un certo fascino. Questo propulsore eroga 830 CV e 692 Nm di coppia massima, ossia 30 CV in più rispetto alla già impressionante 812 Superfast, il che si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,85 secondi, fino a toccare i 340 km/h di velocità massima.