Sentite come canta la Corvette Z06 C8 avvistata al Nurburgring: il sound c'è!

In questi giorni tra le colline attorno al Nurburgring rimbombano un bel po’ di motori. La pista situata nella foresta dell’Eifel è una delle mete imprescindibili per lo sviluppo di ogni auto ormai, specialmente quando si tratta di sportive, e in questa circostanza parliamo della Chevrolet Corvette Z06 C8.

È stata immortalata già più e più volte, avvolta nel mistero del suo wrap che confonde e nasconde le linee della carrozzeria. L’auto è ancora camuffata, ma nel susseguirsi dei giri è stata spiata in diverse configurazioni: una vettura montava una gigantesca ala posteriore a tutta larghezza, a differenza di un’altra che invece adottava un basso profilo. Potrebbe trattarsi di un kit estetico opzionale da montare durante o dopo l’acquisto? Questo non è dato saperlo, ma una cosa è certa, ed è il sound che genera il suo motore.

Non si conoscono ancora le specifiche ufficiali, ma a giudicare dal ruggito potrebbe trattarsi di una versione derivata dal 5.5 litri V8 utilizzato sulla C8.R da competizione, caratterizzato da un doppio albero a camme in testa e un regime di rotazione che arriva fino ai 9000 giri/min, con una potenza massima che dovrebbe aggirarsi attorno ai 625 CV. Anche la trasmissione dà l’impressione di essere più performante rispetto al modello precedente, e le cambiate si susseguono come fucilate.

La potenza di scarica invece su delle Michelin Pilot Sport Cup 2 R, immortalate da alcune foto spia più specifiche, che al posteriore misurano 345/25 su un cerchio da 21 pollici. A proposito di cerchi, sembra che Chevy stia lavorando anche in questo frangente, dato che le auto alternano cerchi a 5 razze con cerchi a 7 razze sdoppiate.

Il debutto della nuova Z06 non dovrebbe essere distante, e si pensa che possa avvenire entro la fine dell’anno, magari in occasione del Los Angeles Auto Show, che si terrà il prossimo novembre, per poi giungere nei concessionari nel 2022, sperando che i futuri riescano a comprarla, dato che al momento sembra introvabile.