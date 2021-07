Ha senso mettere a confronto una Benetton F1 e una Tesla Model S? No, ma perché non farlo

La diffusione delle auto elettriche e delle loro incredibili capacità di accelerazione, hanno portato ad un’innumerevole quantità di drag race volte a valutarne le performance, e ovviamente Tesla è una delle più quotate in questo genere di sfide. Quella di oggi però è decisamente fuori dal comune: la Model S se la deve vedere con la Benetton F1.

Se vi state chiedendo quale sia il senso di questa prova, come direbbe Vasco “un senso non ce l’ha”, ma è proprio questo il bello: se si hanno le possibilità di mettere in atto una sfida del genere, perché privarsene. Da una parte abbiamo quindi una Tesla Model S 100D da 680 CV e 950 Nm di coppia, mentre al suo fianco troviamo una Benetton B197, la monoposto che ha corso nella stagione 1997 del campionato del mondo di Formula 1.

La stessa monoposto guidata da Gerhard Berger, dotata di un propulsore Renault aspirato con 10 cilindri a V da 3.0 litri dal suono celestiale, e in grado di erogare 780 CV e 520 Nm di coppia. Questa monoposto permise al Team Benetton di conquistare il terzo posto nel campionato costruttori di 24 anni fa, e il miglior risultato è stato siglato proprio da Berger, che la portò alla vittoria nel Gran Premio di Germania, ad Hockenheim.

Solitamente non facciamo spoiler sulle sorti delle sfide e vi proponiamo, ma in questo caso il risultato è piuttosto scontato. In tutte le prove effettuate, ossia l’accelerazione con partenza da fermo e con partenza lanciata, il quarto di miglio, 0-160-0 e test dell’alce, la Benetton ha avuto la meglio confidando sulla sua natura di auto da corsa.

In ogni caso lascia a bocca aperta il livello raggiunto dalle attuali auto di produzione, che seppur limitatamente a questo genere di test, mettono in gioco delle prestazioni davvero mozzafiato che si distanziano di pochissimo da quelle di un'auto da competizione della massima formula, sebbene non più giovanissima.

A questo proposito, di recente vi abbiamo proposto anche un’altra sfida simile, quella tra la Bugatti Chiron e la RedBull RB7 F1 del 2011, e anche in questo caso vi consigliamo caldamente la visione.