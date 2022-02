Un semplice parcheggio diventa un disastro totale: il video

Bisogna ammetterlo: non tutti gli automobilisti là fuori hanno talento da vendere. Alcuni sono estremamente impacciati e ansiosi alla guida e sono capaci di trasformare un semplice parcheggio in un disastro di dimensioni epiche. Guardate ad esempio cos'è accaduto alla vettura protagonista del video di oggi.

Il filmato, ripreso evidentemente da una videocamera di sorveglianza, inizia in maniera tranquilla, con una vettura intenta a eseguire un normale parcheggio parallelo. La manovra è un pochino lenta e impacciata, nulla però fa presagire al disastro che si palesa appena qualche istante dopo. L'ansia gioca un brutto scherzo al conducente che, senza volerlo, dà un colpo di gas in retromarcia (forse invertendo i pedali per sbaglio) e urta di netto una Toyota Prius C.

Non è purtroppo finita qui, anzi, poiché l'ansia aumenta talmente tanto che il tentativo di rimettersi in linea con il parcheggio fa dare un altro violento colpo di acceleratore che prima determina l'urto con la vettura parcheggiata appena avanti, poi scatena un pericolosissimo attraversamento dell'intera carreggiata.

Per puro miracolo un veicolo commerciale non colpisce di netto la vettura impazzita, nell'altro senso di marcia invece la nostra auto blu prima impatta contro un muro, poi carambola su una innocente vettura che sopraggiungeva in quel preciso momento. Guardate invece questo parcheggio degno di Ace Ventura. Nessun problema al contrario per una Lancia Fulvia rimasta nello stesso parcheggio per 47 anni.