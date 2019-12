Sembrerebbe che Aston Martin non cambierà proprietari

Qualche giorno fa era emerso il rumor di un possibile passaggio di proprietà di Aston Martin. Secondo l'indiscrezione, il miliardario canadese Lawrence Strol sarebbe stato estremamente interessato ad acquistare la maggioranza dell'azienda. Strol è già molto attivo nel campo della moda, con investimenti in Tommy Hilfinger e Ralph Lauren.

Il canadese non sarebbe nemmeno un completo profano del mondo delle auto, dato che è anche il patron del team di Formula 1 Racing Point. L'indiscrezione di un possibile ingresso di Strol in Aston Martin arrivava dal magazine inglese Autocar.

Il tempismo sembrava azzeccato, visto il basso valore azionario del marchio. Solamente nel 2019 si stimano perdite per Aston Martin da ben 80 milioni di sterline. Oggi ci arriva una parziale smentita, con il N.1 di Aston martin Andy Palmer che ha spiegato alla stampa che l'azienda starebbe benissimo così. Nessun bisogno di investitori esterni, tanto meno di un nuovo proprietario.

Così Andy Palmer: "Sapete bene cosa dovremmo fare nel caso ci fosse un contatto ufficiale, al di là di questo non posso commentare". Palmer ovviamente si riferisce alle norme dell'authority che regolano le aziende quotate in borsa. E continua: "quello che è certo è che non stiamo attivamente sollecitando nessuno ad acquistare quote di Aston Martin".

Frasi sibilline, che forse non vanno prese come una smentita totale. Di certo non confermano alcunché e la partita sembra tutto fuorché conclusa.

Palmer ha anche spiegato che la situazione di Aston Martin è ottimale, perché è vero che per raggiungere la crescita delle vendite prefissata per il 2020 sarebbe necessaria una nuova iniezione di liquidità, ma è altrettanto vero che la piccola partecipazione di Mercedes-Daimler mette l'azienda nella posizione di avere accesso a nuove tecnologie, mantenendo comunque l'indipendenza di chi non fa parte di un gruppo automobilistico più grande. Mercedes-Daimler controlla solamente il 4% del brand inglese. Peraltro l'asso nella manica di Aston Martin c'è già, e si chiama DBX. Le aspettative sulle vendite sono molto alte.