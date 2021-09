Ha le sembianze e il prezzo di un'auto classica ma è una postazione di guida

Pininfarina è sinonimo di automobile. La leggendaria carrozzeria ha firmato i più grandi marchi e si è pian piano trasformata in un'azienda di design a tutto tondo, operando con successo nei settori più disparati.

Tra i suoi progetti c'è una postazione di guida. Chi bazzica nel settore saprà che ci sono prodotti per tutti i gusti e per tutte le tasche. In questo campo si scontrano marchi come Playseat, Trust, Next Level Racing e Fanatec. Se l'argomento vi incuriosisce vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra mini guida, scritta in collaborazione con il pro player Enzo Canta.

La postazione di Pininfarina, battezzata Leggenda eClassic, è oltre ogni parametro. È progettata, insieme a The Classic Car Trust (TCCT), per replicare le emozioni di una vettura d'epoca. Il design è derivato da un classico di Pininfarina, la Cisitalia 202. Una delle sportive italiane più belle di tutti i tempi nonché la prima auto ad essere esposta in maniera permanente al MoMa di New York.

L'interno è ripreso proprio dalla 202, seppur plasmato come sedile singolo. Il rivestimento è in pelle Connolly color Marrone Tabacco, mentre la scocca è rifinita in Argento Vivo. Insieme al pacchetto non può mancare un monitor, in questo caso un widescreen curvo.

Ora tenetevi forte perché dobbiamo parlarvi del prezzo. Una premessa: Leggenda eClassic è stata prodotta in soli nove esemplari, interamente realizzati a mano a Cambiano. Quella in vendita all'asta di St. Moritz di Sotheby's è la prima postazione realizzata. Con l'acquisto è inoltre inclusa la sottoscrizione a The eClassic Club.

Il prezzo di asta stimato è tra i 120.000 e 150.000 franchi svizzeri, cioè una cifra all'incirca tra i 110.500 e 138.000 euro al cambio attuale. Tutto ciò per potersi sedere su di un capolavoro di design per giocare magari a Gran Turismo Sport, iRacing o Assetto Corsa Competizione (qui la nostra recensione). (immagini: RM Sotheby's)