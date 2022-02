Semafori con IA: pronta una simulazione che migliora lo scorrimento del traffico del 15%

La città di Lemgo, in Germania, è pronta ad accogliere dei semafori speciali che utilizzano l’intelligenza artificiale può dare benefici alla mobilità urbana. Secondo le stime lo scorrimento del traffico dovrebbe migliorare del 10-15%, ma l’adozione di questi semafori intelligenti comporta tanti altri benefici.

Un incrocio della città diventerà quindi un laboratorio a cielo aperto, grazie alle camere ad alta risoluzione e i sensori radar che sono stati installati dal team del Fraunhofer Institute for Optronics, che riusciranno a leggere la situazione e a regolarsi di conseguenza.

“Le ipotesi sul comportamento del traffico utilizzate nella simulazione non sono una rappresentazione 1:1 della realtà. Quindi, l'agente dovrà essere adattato di conseguenza", ha affermato il project manager Arthur Müller. “Se questo avrà successo, gli effetti dell'aumento saranno enormi. Basti pensare al gran numero di semafori anche in una piccola città come Lemgo”.

L’algoritmo utilizzato dall’IA dovrebbe ridurre i tempi di attesa ai semafori, riducendo quindi i tempi di percorrenza da una parte all’altra della città, comportando quindi una riduzione nelle emissioni di CO2. Inoltre questi semafori terranno conto anche dei pedoni, dato che i suoi sensori riescono a “contare” le persone in attesa di attraversare, e possono riconoscere le persone diversamente abili, così da fornire ulteriore tempo per l’attraversamento della strada.

E a proposito di IA, vi ricordiamo che anche Tesla sta sviluppando la propria Intelligenza Artificiale, da utilizzare per la guida autonoma e nel Tesla Bot. Invece BMW ha utilizzato l’IA per la realizzazione di alcune Art Car sulla Serie 8.