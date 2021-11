Al SEMA Show c'è una strana Lamborghini Gallardo con oltre 1000 CV: ha un motore Toyota

Il SEMA Show che si tiene a Las Vegas è uno degli eventi più importanti al mondo per quanto riguarda la personalizzazione dell’auto e quindi per tutte le aziende dell’aftermarket. Inoltre è un palcoscenico di primordine per coloro che realizzano i progetti più disparati, tra i quali c’è anche la strana Lamborghini Gallardo in questione.

Girando per gli stand troverete di tutto, dalla Huracan trasformata in una specie di buggie da offroad creata da B is for Build, al Warthog del videogame Halo, messa a punto dal team Hoonigan. Ebbene, tra le tante stranezze c’è anche questa Lamborghini Gallardo blu, che sembra uscita da una pellicola hollywoodiana in stile Transformers.

L’auto è stata creata da Street Aero ed ha richiesto circa 18 mesi di lavoro. Inizialmente montava il classico motore 5.0 litri V10 Lamborghini, ma è stato sostituito con l’iconico Toyota 2JZ twin-turbo a 6 cilindri, che ha subito poi diverse cure che lo hanno portato a superare i 1000 CV di potenza con un solo gigantesco turbo.

Il propulsore è ciò che salta meno all’occhio guardando l’auto: la forma originaria è ancora riconoscibile, ma il look è completamente diverso, specialmente al posteriore. Il retrotreno è praticamente tutto a vista, come se fosse stato morso da uno squalo che gli ha asportato le lamiere lasciando in vista lo scarico su misura in titanio e l’immensa chiocciola del turbocompressore che spunta lì dove solitamente stava il cofano originale.

In questo modo l’auto sembrerebbe sprovvista di gruppi ottici, ma in realtà è dotata di un particolare kit aerodinamico che sul posteriore adotta delle alette che sembrano prese direttamente dalla Bugatti Bolide, e integrano delle linee LED nei profili. A completare questo posteriore fuori dal comune c’è un’immensa ala, e un inedito sistema di sospensioni push-rod costruito su misura dal preparatore.

La Lamborghini Gallardo in questa veste può non piacere a tutti, ma di certo sa come far parlare di sé.