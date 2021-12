Dal SEMA Show, una BMW M2 Competition equipaggiata con il V8 Hellcat della Dodge

Le porte del SEMA Show di Las Vegas si sono chiuse ormai da un mese, ma in rete continuano a spuntare progetti fuori di testa che non possono passare inosservati, come la BMW M2 Competition che vedete nel filmato, che oltre ad essere diventata un’arma da pista, nasconde il motore V8 Dodge Hellcat sotto al cofano.

La nuova BMW Serie 2 non è stata accolta con grande entusiasmo, mentre il modello precedente è considerato uno dei veicoli meglio riusciti nella storia BMW, e in questo caso è stata ritoccata per renderla ancora più esagerata. Il motore di serie, un 6 cilindri twin-turbo da 3.0 litri e 410 CV, è stato asportato per far posto al glorioso V8 da 6.2 litri che solitamente equipaggia le Challenger e le Charger in allestimento Hellcat.

Nonostante la cubatura del motore sia ben più generosa del propulsore di serie, il vano della BMW M2 lo accoglie senza particolari problemi, ma il preparatore californiano Filippo Speed Shop ha dovuto irrigidire i supporti motore in modo tale da renderlo stabile durante l’utilizzo. Con il nuovo cuore equipaggiato, la M2 Competition vanta 717 CV e 881 Nm di coppia, che per l’occasione è stato collegato ad una trasmissione Sadev specifica per resistere agli strapazzi dell’Hellcat.

Come detto in apertura, lo scopo di questo progetto era quello di creare una vettura pronta per la pista, quindi il preparatore ha aggiunto molti componenti per realizzare il suo scopo. L’impianto frenante ad esempio, è stato sostituito con un impianto Stoptech con pinze a sei pistoni all’anteriore e quattro pistoni al posteriore, nascosto dietro a cerchioni forgiati da 18 pollici. Anche le sospensioni sono state sostituite con unità completamente regolabili, mentre a livello aerodinamico è stato aggiunto uno splitter frontale e un’ala posteriore in fibra di carbonio.

Gli interni sono stanti privati di tutto il superfluo e i vetri sono stati sostituiti con pannelli in lexan, più leggeri e dotati di tear-off per pulire il vetro tra una sosta ai box e l’altra. Purtroppo non abbiamo un filmato che ci faccia sentire il sound di questa belva a quattro ruote, ma potete consolarvi ascoltando il rumore infernale di questa Charger Hellcat alle prese con una Tesla Model 3 Performance.