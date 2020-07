SEM Venom, le motobike senza compromessi tutte italiane: i prezzi ufficiali

In materia di eBike, noi italiani non siamo secondi a nessuno, come dimostra una volta di più la nostrana SEM, che dopo aver annunciato le nuove VENOM ha anche ufficializzato i prezzi dei suoi attuali modelli, lanciando contestualmente il sito internet rinnovato.

Tre i modelli per la montagna attualmente disponibili a listino, Adventure, Venom e Venom Evolution. Tre mtb elettriche davvero molto particolari, destinate a un pubblico particolarmente esigente che non ha intenzione di circolare in strada. I modelli in questione infatti non sono omologati per la normale circolazione, montano il potente motore SEM brushless da 4.000W integrato nel telaio, una potenza che non permette la discesa sulle normali strade.



Presente a bordo anche un acceleratore a manopola con doppia mappatura, con cui si può scegliere di sfruttare tutti e 4.000W di potenza oppure la metà, 2.000W. Questa forza bruta è condivisa da tutti e tre i modelli, che vantano anche una grande batteria da 910Wh (10Wh in più delle nuove bici Olympia), 50 km di autonomia (anche se questa dipende da diversi fattori) e una velocità massima che supera i 60 km/h; poi le differenze di prezzo sono date dai dettagli, dagli ammortizzatori, dalle forcelle e quant'altro.



Ma andiamo a scoprirli questi prezzi: la Adventure è proposta a 7.300 euro, la Venom a 7.870 euro e la Venom Evolution - il non-plus-ultra della gamma - a 9.700 euro. Modelli di altissima fascia dedicati a un pubblico che non si accontenta. Per saperne di più, in fonte trovate il link diretto al sito SEM eMTB.