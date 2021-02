SEM Venom, le motobike da 4000W disponibili anche con finanziamento

Oramai tutti conosciamo le e-bike, biciclette a pedalata assistita utili per lo svago, lo sport così come per andare al lavoro. Cos’è invece una Motobike? È una parola sdoganata soprattutto dai prodotti dell’italianissima SEM, che nel listino 2021 mette a disposizione dei clienti diverse soluzioni - tutte con possibilità di finanziamento.

In cosa una Motobike si differenzia dalle tradizionali e-bike? Beh è soprattutto una questione di potenza: le Motobike SEM della famiglia Venom hanno motori da ben 4000W, con il conducente che ha la possibilità di scegliere la potenza massima oppure dimezzare a 2000W. Una normale e-bike non può superare i 250W per risultare omologata e viaggiare in strada. Le motobike sono dunque prodotti molti particolari, destinati esclusivamente all’uso privato lontano da strade trafficate: si parla di montagna selvaggia e sentieri avventurosi.

Una Motobike permette inoltre, grazie a un sistema a doppia trasmissione, di avere una doppia trazione, c’è dunque la possibilità di usare in modo indipendente il motore dalla trasmissione tradizionale. Certo tanta potenza e tante prestazioni hanno un prezzo, che però può essere anche finanziato: facciamo un esempio, una Venom da 9.750 euro si può finanziare chiedendo un credito di 8.750 euro, da ripagare in 48 mensilità da 198,82 euro. La prima rata è a 30 giorni dall’acquisto, il TAN fisso 2,91%, il TAEG 5,1%. L’offerta è valida fino al 28 aprile 2021. Per saperne di più ecco il link diretto alla nuova brochure SEM 2021.