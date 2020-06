Altro che self-service, Fuelmatics ti mette benzina in modo completamente autonomo

Il mondo delle stazioni di servizio per veicoli si sta evolvendo in modo velocissimo, contrariamente a quanto è accaduto nel corso degli ultimi decenni. Auto elettriche, ibride, guida autonoma e micro-mobilistà stanno spingendo verso un cambiamento drastico e importante.

In Germania pochi giorni fa si è deciso di imporre la costruzione di colonnine per la ricarica di auto elettriche in tutte le pompe di benzina sul territorio nazionale, mentre in altri Paesi come Svezia o Norvegia questo processo ha già preso piede in modo del tutto spontaneo, anche perché le EV vendute negli stati del nord dell'Europa hanno raggiunto numeri impressionanti.

Adesso però un altro ritrovato tecnologico sembrerebbe essere in procinto di invadere le nostre strade: stiamo parlando di un sistema di rifornimento autonomo in grado di riempire il serbatoio della nostra auto tradizionale senza alcun intervento umano (qui il video intero) il quale è stato già presentato alcuni anni fa, ma adesso gode di alcune migliorie.

Il sistema si chiama Fuelmatics, e per usarlo basta restare fermi all'interno della propria auto in prossimità della pompa di benzina. Non del tutto fermi in realtà, poiché bisogna tirar fuori dalla propria tasca lo smartphone, aprire l'app di Fuelmatics e decidere che tipo di carburante immettere e quanti litri richiedere. Il sistema poi procede nella rimozione del tappo del serbatoio, avvicina il bocchettone alla vettura, e agganciandosi comincia a versare il carburante selezionato.

Una volta che il processo è terminato un messaggio comparirà sull'app avvisando il consumatore, il quale pagherà ovviamente in modo rigorosamente elettronico terminando così l'operazione. L'idea è sicuramente buona, ma a pensarci bene crediamo che sia arrivata un po' troppo tardi. L'avanzamento tecnologico, spinto anche da molti governi nazionali, sta portando ad una espansione sempre più veloce dei veicoli elettrici i quali, entro i prossimi 10 anni, potrebbero in buona parte soppiantare quelli tradizionali. A quel punto Fuelmatics potrebbe diventare totalmente inutile.

Per chiudere restando in tema vi rimandiamo ad una recente notizia riguardo il Fiat E-Ducato: il veicolo commerciale leggero completamente elettrico si avvia alla produzione tramite un piano di test per i clienti più fedeli al brand italiano.