Una delle sei Ferrari Sergio mai cotruite è finalmente davanti ai nostri occhi

Le Ferrari sono sempre fantastiche, ambite e in un certo senso anche rare. Ma mai quanto questa Ferrari Sergio del video, prodotta in soli 6 esemplari dedicati alla casa di design italiana Pininfarina.

E' una versione modificata della 458 Speciale Aperta e dedicata a Sergio Pininfarina, che ci ha purtroppo lasciati nel 2012. L'uomo aveva guidato la sua azienda da presidente per oltre 40 anni, durante i quali ha portato alla luce tantissime automobili dal design iconico, ricercato e indimenticabile.

Mr JWW, dopo aver portato per la prima volta in strada una McLaren P1 GT3, ha avuto la fortuna di essere al volante proprio di una Ferrari Sergio. Tre di esse sono state vendute a clienti statunitensi, una è stata spedita in Giappone e le altre due sono state destinate a facoltosi acquirenti dell'Unione Europea. Questo esemplare in particolare ha percorso solamente 200 chilometri stando al rilevatore, e le sue condizioni sono evidentemente eccellenti, come potrete notare voi stessi dalla galleria in calce.

L'ispirazione estetica della carrozzeria è chiaramente ripresa dalla classica Ferrari Dino, la supercar preferita di Sergio. La Pininfarina Battista, supercar elettrica in arrivo entro il 2021, ne trae a sua volta ispirazione. Fatto acclarato soprattutto dalla fascia di LED che si trova tra i due fari anteriori.

Il valore della Ferrari Sergio è altissimo, viste le poche unità sviluppate, e infatti ne è stata battuta una all'asta, dalla casa Gooding & Company, per una cifra non rivelata, ma che si stima oscillare tra i 2,5 e i 3 milioni di dollari. Niente male, eh?