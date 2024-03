Se sei bloccato in Cina nel traffico puoi pagare qualcuno che ti dà un passaggio in moto

In Cina, per risolvere il problema delle persone intrappolate in ingorghi stradali, si può usufruire di un servizio chiamato "jam-busting", e prevede una sorta di "scorta" in moto verso la destinazione desiderata. Questo servizio pare esistere già da un po' di tempo.

Malgrado le grandi città cinesi, come Pechino ma anche Shenzen, abbiano una densità di popolazione e di veicoli significativa, la Cina raramente compare nelle classifiche delle città con il traffico più congestionato. Questo fatto suscita alcune riflessioni: è possibile che il traffico cinese non venga adeguatamente riportato nelle statistiche globali o che ci siano altre variabili in gioco che lo rendono meno gravoso rispetto ad altre città, come Londra o Boston.

Il servizio "jam-busting" pare comunque essere un'idea intelligente che potrebbe essere applicata anche in altre città occidentali dilaniate dal traffico persistente. Tuttavia, sorgono questioni riguardanti la sicurezza e la fiducia nell'affidare la propria auto a uno sconosciuto (che la porterà nel luogo desiderato mentre l'utente viene trasportato in moto), oltre alla necessità di garantire standard elevati di sicurezza durante il trasporto.

Un recente studio dell'Università della British Columbia ha scoperto che stare fermi nel traffico può danneggiare il cervello a causa dell'esposizione ai gas di scarico. Le persone potrebbero sperimentare compromissioni cognitive dopo appena due ore di esposizione. In oltre, l'inquinamento atmosferico può alterare la connettività cerebrale, con effetti negativi sulla salute mentale.

Il problema del traffico è sempre più oggetto di preoccupazione, indipendentemente dalla prossima transizione ai veicoli elettrici. Altro fattore, infatti, è lo stress che esso comporta. Vi sono soggetti più esposti allo stress da traffico rispetto ad altri: in generale riflette lo stress di ognuno di noi nel vero e proprio atto di guidare che, con il traffico, viene amplificato. Ciò porta a disagi mentali significativi.

Lo stress durante la guida potrebbe essere associato a una nuova caratteristica psicologica chiamata "accelerousal". Questo, in particolare, riguarda l'atto di essere costantemente sollecitati a fare stop frequenti nel traffico e accelerazioni intermittenti. Questo tipo di stress è stato studiato dall'Università di Houston. Il termine "accelerousal" proprio indica una risposta fisiologica e psicologica allo stress legata alla guida.