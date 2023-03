Sehol E10X, EV cinese da 7000 euro (con batterie al sodio) pronto a sconvolgere il mercato

Arriva dalla Cina una nuova auto elettrica che potrebbe sconvolgere il mercato. Stiamo parlando precisamente della Sehol E10X, una vettura che ha diverse particolarità interessanti, a cominciare dal prezzo: a Pechino costa meno di 7.000 euro.

Ovviamente i prezzi cinesi non possono essere equiparati ai nostri, ma in ogni caso si tratta di una vettura molto economica e particolare in quanto monta delle batterie con celle al sodio e non al litio come avviene di solito.

Sehol è nata dall'unione fra JAC e Volkswagen Anhui, mentre la batteria è realizzata dalla Hina Battery, un'azienda non troppo nota nel settore, ma che ha appunto deciso di sviluppare il propulsore elettrico al sodio e lo ha fatto in tre versioni: due prismatiche e una cilindrica (quella montata sulla Sehol).

Il pacco batteria è di 25 kWh ed ha una densità di 120 Wh/kg (che sale a 140 Wh/kg per le celle). Si tratta di una vettura che ha una buona autonomia, sempre tenendo conto del prezzo, visto che con una sola ricarica riesce a percorrere fino a 250 chilometri. Altro fatto meritevole il supporto alla super ricarica visto che in soli 15 minuti di tempo riesce a ricaricarsi per poi riprendere il proprio percorso.

La batteria al sodio rappresenta un'interessante alternativa a quella al litio e pare stia attirando l'attenzione delle grandi industrie cinesi, a cominciare da CATL, leader mondiale nel settore, e BYD, azienda che comanda il mercato dell'elettrico in Cina.

La particolarità di questo tipo di batterie è quella di avere dei costi più bassi rispetto a quelle al litio, in quanto le materie prime necessarie per realizzarle sono più economiche. Inoltre, rispetto ai primi modelli di batterie al sodio, quelli attuali stanno raggiungendo un'ottima densità, praticamente uguale (nella versione a celle), a quelle a litio, ferro e fosfato.

La Cina si conferma quindi una grande patria di sperimentazione e innovazione, e va letta in tale ottica la notizia degli scorsi giorni circa la messa in produzione di una batteria con un'autonomia da 1.000 km. Che dire poi della Hongqi E202 che in 5 minuti ricarica 300km di autonomia.