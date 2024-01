Segway presenta un'e-bike che somiglia a una moto al CES 2024

Il nome Segway è un’istituzione nel mondo della micromobilità elettrica, pensiamo soprattutto ai dispositivi omonimi Segway a due ruote e ai monopattini elettrici. Ora però il marchio, che lavora a stretto giro con Xiaomi, ha intenzione di fare qualche passo in avanti e proporre una e-bike futuristica - che in realtà somiglia a una moto.

La novità è stata presentata da Segway al CES 2024 di Las Vegas e prende il nome di Xyber, una particolare e-bike che difficilmente vedremo arrivare in Europa (a meno che Segway non aggiunga dei pedali). Si tratta di un veicolo con 175 Nm di coppia e 32 km/h di velocità massima, con un’accelerazione 0-32 km/h che può avvenire in 2,5 secondi.

Un piccolo mostriciattolo dalla forma ibrida che percorre fino a 150 km con una carica grazie a due batterie da 1.440 Wh e un totale di 2.880 Wh. La bici Xyber è ammortizzata e ha un design davvero accattivante, come detto sopra però non sappiamo se la vedremo mai arrivare in UE.

Non è la sola novità presentata da Segway a Las Vegas, dobbiamo infatti parlarvi dell’e-bike Xafari. In questo caso parliamo di una bici dall’aspetto più tradizionale, dotata di una batteria da 913 Wh con celle 21700.

La potenza in questo caso è di 750 W con 80 Nm di coppia, Segway però non ha dichiarato la velocità massima, se 32 km/h oppure 45 km/h (negli USA le e-bike possono andare anche a queste velocità se di Classe 2 o Classe 3). Vista la potenza di questa e-bike, è alquanto impossibile che Segway la importi in Europa così com’è, a meno di sostituire il motore con un 250 W e limitare la velocità a 25 km/h.

A proposito di veicoli particolari: Segway ha presentato anche il mini scooter UIFI a fine 2022.