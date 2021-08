Il nuovo Segway-Ninebot Max G30E II è già in sconto su Amazon: 118 euro in meno

Lo scorso 27 luglio vi abbiamo raccontato dell’arrivo sul mercato del nuovo Segway-Ninebot Max G30E II, l’aggiornamento di uno dei migliori modelli in circolazione. Ebbene il monopattino elettrico è già in sconto su Amazon.

Il neo arrivato Segway-Ninebot Max G30E II è proposto dal colosso e-commerce a 682,14 euro, ricordiamo invece che il prezzo di listino è di ben 799,99 euro. Uno sconto di 117,85 euro per un modello appena uscito, che rappresenta una delle migliori soluzioni possibili al momento.

Le ruote ammortizzanti infatti sono da 10” e sono più resistenti alle forature rispetto al passato, grazie a uno strato interno di gelatina protettiva, l’autonomia è alquanto granitica e raggiunge i 65 km, la velocità invece come legge impone è di 25 km/h. Rispetto al Max G30 originale abbiamo un catarifrangente posteriore certificato E-MARK di dimensioni maggiori, nuovi catarifrangenti laterali, anteriori e posteriori, lo spazio per un’ipotetica targa (nel caso in cui diventi obbligatoria a breve), un motore da 350 W in grado di affrontare salite fino al 20% di pendenza.

Abbiamo dimenticato di citare il nuovo sistema di chiusura, il display LED presente sul manubrio ci permette poi di visualizzare le principali info di marcia e scegliere le modalità di guida Eco, Drive, Sport e Pedonale.