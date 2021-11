Segway-Ninebot lancia i nuovi monopattini ZING A6, ZING C8, ZING C10 e ZING C20

Segway-Ninebot è di sicuro uno dei migliori brand in circolazione quando si parla di monopattini elettrici. Abbiamo imparato a conoscere il marchio grazie a prodotti di prima fascia come il Segway Ninebot Max G30 che abbiamo provato, ora però è arrivato il momento di pensare ai più piccoli.

La mobilità elettrica è un trend che sta catturando non solo professionisti che vogliono andare da casa a lavoro a zero emissioni, anche moltissimi bimbi e ragazzi - che possono optare per prodotti ad hoc. Segway-Ninebot ha pensato proprio a loro realizzando i nuovi ZING A6, ZING C8, ZING C10 e ZING C20, che si differenziano tra loro per il target d'età per cui sono stati sviluppati.

Partiamo dallo ZING A6, adatto a bimbi tra i 6 e i 10 anni: pesa 4,6 kg e presenta tre modalità di guida, con velocità massima di 12 km/h. Si ricarica in tre ore e si spegne in automatico dopo 30 secondi di utilizzo per risparmiare energia. ZING C8 è progettato per un'età fino ai 12 anni, mentre il C10 arriva fino a 14 anni. Pesano rispettivamente 9 kg e 9,5 kg e hanno 10 km di autonomia.

Dai 10 anni in su abbiamo poi lo ZING C20, che pesa 10 kg e ha una batteria potenziata, che permette di arrivare a 20 km di autonomia. Tutta la serie C è limitata a 16 km/h in modalità Turbo, C10 e C20 hanno inoltre anche luci ambientali e LED sotto la pedana che cambiano colore. Tutti questi nuovi modelli sono certificati IPX4, resistono dunque all'acqua e hanno un Sistema di Gestione della Batteria (BMS) che preserva il monopattino dal rischio di surriscaldamento e corto circuiti. Il freno si trova sul parafango posteriore nello ZING A6, mentre si aziona manualmente sugli altri modelli.

Ma quanto costano questi nuovi monopattini Segway-Ninebot? Si parte dallo ZING A6 a 129 euro, poi abbiamo lo ZING C8 a 179 euro, lo ZING C10 a 199 euro e infine lo ZING 20 a 249 euro. Tornando invece al top della gamma Segway-Ninebot, il miglior prodotto che possiate acquistare è il nuovo Segway-Ninebot Max G30 II di seconda generazione.