Il Segway-Ninebot F30E scontato del 45% su Amazon Italia

Come si diceva spesso nella serie TV americana Game of Thrones (Il Trono di Spade), l'inverno sta arrivando, nonostante questo però potrebbe essere un ottimo momento per portarsi a casa un monopattino Segway: il Segway-Ninebot F30E è scontato del 45% su Amazon.it a 299,99 euro anziché 549,99 euro di listino.

EDIT: il prezzo di 299,99 euro è stato appena rimosso, controllate però perché potrebbe tornare disponibile da un momento all'altro.

Come il nome F30E vi suggerisce, è un monopattino che promette fino a 30 km di autonomia con una sola carica, può trasportare fino a 100 kg e può raggiungere i 25 km/h. I pneumatici sono molto grandi, da ben 10", capaci di assorbire la maggior parte degli urti lungo il cammino. Inoltre non possono bucarsi perché sono ripieni di una speciale gelatina che quasi azzera il rischio di foratura.

Il sistema frenante conta un freno anteriore elettronico e un freno posteriore a disco: entrambi si attivano con una sola leva e contribuiscono a recuperare energia in fase di frenata. Il Segway-Ninebot F30E si ricarica in 6,5 ore e in strada non passa certo inosservato, grazie alla sua luce LED frontale da 2,1 W, alle luci posteriori, ai catarifrangenti e al campanello di serie.

Sul fronte della pendenza è in grado di superare salite del 15% grazie al motore da 300 W, infine il suo peso è di 16,9 kg, è certificato IPX5 (è protetto dagli schizzi d'acqua in ogni direzione) e si può richiudere facilmente grazie al suo meccanismo di blocco/sblocco. Fa parte della nuova serie F di Segway-Ninebot ed è di sicuro un modello da non lasciarsi scappare.