Segway Ninebot Apex Concept, la moto elettrica che tocca i 200 km/h

Nella giornata di ieri 17 dicembre vi abbiamo mostrato i nuovi prodotti Segway, con l’azienda che ha deciso di creare un nuovo scooter elettrico e una sorta di eBike con pedalata assistita. Mancava però ancora un veicolo: il Ninebot Apex Concept.

Parliamo di fatto di una moto elettrica a tutti gli effetti, nel design e non solo, un passo importante per la compagnia, che negli anni passati si è fatta conoscere soprattutto per via dei suoi ottimi monopattini e monoruota. È ormai chiara l’intenzione dell’azienda di esplorare nuovi territori, sfruttando il prestigio che il suo nome ha ormai guadagnato nel settore della mobilità elettrica, andiamo dunque a conoscere i dettagli di questo interessante Apex Concept.

Un concentrato di potenza non indifferente, con Segway che dichiara una velocità massima di 200 km/h e uno scatto da 0 a 96 km/h possibile in appena 2,9 secondi - prestazioni da auto sportiva di altissima gamma, dunque, quasi ai livelli di una Lamborghini Huracàn Performante, anche se poi bisognerà testare tutto sul campo. La moto dovrebbe fare la sua comparsa ufficiale al prossimo CES di Las Vegas ed è inutile dire quanta curiosità abbia subito raccolto, con Segway che ha confermato come l’Apex Concept sia il prodotto sviluppato più velocemente nella sua storia.