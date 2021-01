Nuovo Segway Ninebot S Max, l'hoverboard con sterzo che diventa un go-kart

Lo scorso mese di giugno abbiamo celebrato la morte definitiva del Segway PT, un veicolo futuristico e particolare, in grado di diventare iconico in pochissimo tempo. La società, oggi cinese, però non ha sepolto l’esperienza e ora l’ha evoluta: ecco a voi il nuovo Segway Ninebot S Max.

Si tratta di un veicolo di micromobilità individuale davvero sui generis: non ha una lunga pedana come un qualsiasi monopattino e gode di un vero e proprio sterzo. Alla base troviamo una pedana “corta” molto simile a quella di un qualsiasi hoverboard, inoltre incassato nel piccolo sterzo abbiamo anche un comodo display per le principali info di marcia.

A proposito di marcia: a spingere il nuovo Ninebot Segway S Max abbiamo una coppia di motori elettrici da 2.400 W di picco, che possono raggiungere i 20 km/h di velocità massima. Il peso del resto è importante, parliamo di 22,7 kg, anche dovuto a una batteria da 432 Wh che garantisce un’autonomia di circa 38 km per ogni carica. Ma quanto costa questo nuovo dispositivo?

Negli USA verrà venduto al lancio a 849 dollari, circa 700 euro, il che è davvero un ottimo prezzo visto che il vecchio Segway PT costava più di 4.000 dollari, poco più di 3.000 euro. Inoltre il dispositivo può essere persino incassato nel corpo del go-kart di Segway, e diventare all’occorrenza un nuovo veicolo tutto votato al divertimento. La società partner di Xiaomi vi ha convinto?