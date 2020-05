Segway lancia il nuovo Ninebot Air T15, il monopattino elettrico ultra compatto

Il nome Segway è ormai una garanzia assoluta quando si parla di monoruota e monopattini elettrici, il suo Ninebot ES2 che abbiamo recensito di recente è uno dei modelli più venduti al mondo. Preparatevi però a vedere un nuovo, futuristico monopattino: ecco il Ninebot Segway Air T15 appena lanciato.

Abbiamo scelto la parola "futuristico" non a caso perché il nuovo modello Segway non assomiglia praticamente in nulla agli altri monopattini elettrici fin qui visti sul mercato - almeno i più famosi. Se con il Max G30 la società aveva fatto un "passo indietro", sacrificando il design per prediligere stabilità e autonomia, con questo Air T15 fa tre balzi in avanti.

La compagnia ha ridisegnato tutto, dalla pedana al manubrio, che ora monta un display che si sviluppa in orizzontale, con LED bianchi e rossi. Inoltre sul "tubo" principale ora abbiamo un lungo LED verticale, ma perché mai Segway avrà scelto questo design? Semplice, per ottimizzare gli spazi una volta richiuso. Il Ninebot Segway Air T15 richiuso infatti non ha "spazi morti", si assottiglia il più possibile e può così essere trasportato facilmente in un bagagliaio di un'auto o su un mezzo pubblico.

È inoltre estremamente leggero, appena 10,5 kg, grazie alla sua struttura in magnesio per il 90%. Certo è un modello adatto agli spostamenti "dell'ultimo km", infatti la sua ruota frontale da 7,5" e la posteriore da 6" non rappresentano certo il massimo in termini di stabilità. Il motore del resto è "solo" da 300W e la velocità massima raggiungibile è di 20 km/h, con un range d'autonomia fino a 15 km.

Lo scooter è stato già lanciato in Cina ma dal 19 maggio dovrebbero partire gli ordini internazionali tramite una campagna Kickstarter. Il prezzo? 2.999 Yuan in patria, che al cambio attuale fanno 390 euro in Europa. Aspettiamo di conoscere i prezzi ufficiali della campagna. Un modello che potrebbe fare gola a molti soprattutto dopo il lancio ufficiale del Bonus Monopattino 2020.