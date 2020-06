Segway lancia una nuova app su iOS e Android per controllare i suoi veicoli

Se state leggendo questo articolo probabilmente conoscete già il nome Segway, ora famoso più che mai per via dei suoi ottimi monopattini elettrici, monoruota e simili. Ebbene l'azienda ha aggiornato la sua applicazione per smartphone che si interfaccia con i veicoli di micromobilità.

Più che "aggiornare" sarebbe meglio dire che il produttore cinese ha lanciato proprio una nuova applicazione chiamata Segway-Ninebot Global su iOS e più semplicemente Segway-Ninebot sul Google Play Store. Rispetto alla precedente applicazione potete riconoscerla per via di un simbolo di colore blu nella parte bassa dell'icona.

La nuova app ha un design interno più accattivante rispetto alla precendente, inoltre ha una smaccata natura social: abbiamo infatti la possibilità di registrare dei contenuti video o scattare delle foto per postarle nella sezione Momenti dell'app, inoltre abbiamo Compiti da svolgere, Notifiche, Medaglie da conquistare. Secondo l'azienda, la nuova applicazione nasce per supportare - oltre ai "vecchi" - nuovi veicoli, per ottimizzare le performance e risolvere alcuni bug noti della precedente versione.

Ovviamente ritroviamo anche le funzioni tradizionali come il controllo del Cruise Control, della frenata rigenerativa e delle luci di bordo qualora il veicolo le prevede. A tal proposito vi rimandiamo alla nostra recensione del Ninebot Segway ES2, con e senza batteria extra, uno dei migliori monopattini elettrici in circolazione. Così come gli altri monopattini attualmente in vendita, può essere acquistato con il 60% di sconto/rimborso grazie al Bonus Mobilità 2020.