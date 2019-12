Segway lancia il Ninebot eScooter e la eBike Ninebot eMoped

Il brand Ninebot di Segway è famoso nel nostro Paese per via dei suoi monopattini e monoruota disponibili sul mercato, fra i migliori del settore, ora però l’azienda vuole espandere la sua line-up anche agli scooter elettrici.

Il nuovo prodotto Segway si chiama Ninebot eScooter e andrà sicuramente a impensierire la concorrenza di Niu, che a listino ha effettivamente più di uno scooter a zero emissioni che assomiglia vagamente alla nuova idea di Segway. Lo scooter, di dimensioni alquanto compatte, arriverà sul mercato in cinque diverse versioni, così che ognuno possa scegliere la potenza e l’autonomia che desidera.

Il modello base può arrivare a 50 km/h, con 60 km di autonomia con una singola carica, è dunque adatto a chi percorre pochi km in città durante il giorno e può ricaricare in tutta comodità la sera/notte, magari in garage. La variante top gamma tocca invece i 100 km/h e ha la possibilità di installare la doppia batteria, arrivando a ben 200 km di autonomia (non alla massima velocità, diciamo che è un calcolo sull’uso cittadino medio).

Le novità non finiscono qui, visto che sempre Segway ha presentato un curioso veicolo “a pedali” chiamato Ninebot eMoped, dall’aspetto di un piccolo scooter ma con le caratteristiche di una eBike a tutti gli effetti. In questo caso la velocità massima che è possibile raggiungere è di 25 km/h, il che rende questo prodotto molto interessante per il mercato italiano, dove si potrà avere senza targa, assicurazione, tasse e altro… Tre i livelli di autonomia, 45, 60 e 75 km.