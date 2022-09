Segway lancia il kit con frecce direzionali WiFi per i monopattini Ninebot

I monopattini elettrici sono ormai una realtà affermata nel nostro Paese ed esistono diversi accessori capaci di migliorare l'esperienza d'uso. Oggi Athena e Segway ufficializzano l'arrivo di nuovi accessori ufficiali per i monopattini Segway-Ninebot.

Il noto marchio di kickscooter ha pensato di creare dei pratici indicatori di direzione per aumentare la sicurezza durante gli spostamenti urbani (inoltre ricordiamo che le frecce direzionali sono ormai obbligatorie sui monopattini di nuova produzione), in aggiunta a una Front Bag super compatta ed ergonomica da collegare al manubrio.

Partiamo dagli indicatori di direzione Segway-Ninebot, che prevedono un comodo telecomando posizionato sul manubrio che permette al guidatore di mantenere sempre salda la presa sul veicolo. Il kit è formato dagli indicatori di direzione anteriori da posizionare sotto il manubrio, da quelli posteriori che si collocano sulla pedana e dal suddetto telecomando. Gli indicatori sono connessi fra loro grazie al WiFi, sono dotati di una porta USB per la ricarica e di una spia che indica il livello di carica residua. Tali indicatori si disattivano dopo 30 secondi dall'attivazione nel caso in cui ci si dimentichi di spegnerli. Si installano sul monopattino grazie a delle comode staffe di fissaggio disponibili sul sito di Athena in 3 diverse versioni per assicurare la compatibilità con le serie D, E, F e Max di Segway-Ninebot. Gli indicatori di direzione hanno un prezzo di 59,99 euro, le staffe di fissaggio di 19,99 euro.

La Front Bag ufficiale di Segway-Ninebot costa invece 24,99-29,99 euro. Si posiziona frontalmente sul monopattino grazie a un pratico sistema di fissaggio in velcro e si adatta a tutti i modelli elettrici Ninebot. È realizzata in materiale solido, water-resistant e riflettente, con doppia cerniera per mantenere i propri accessori personali al sicuro, accessibili da ogni lato.