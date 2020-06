Il Segway ES2 e il Nilox Doc Twelve fra i Maxi Sconti di Expert

Con l’arrivo del Bonus Mobilità 2020, tutte le grandi catene di elettronica si sono affrettate a inserire nei loro volantini bici a pedalata assistita e monopattini elettrici. Fra le nuove offerte di Expert troviamo ad esempio tre interessanti modelli in promozione.

Partiamo dal Ninebot Segway ES2, uno dei modelli più venduti al mondo che abbiamo ancherecensito di recente con e senza batteria aggiuntiva. Da Expert è attualmente proposto a 399 euro, significa che chi può accedere al bonus può pagarlo solo 160 euro dopo il rimborso governativo. Troviamo poi il monopattino Nilox Doc Urban, con velocità massima di 25 km/h, pneumatici da 8” e chiavi di accensione in promo a 329 euro (132 euro con Bonus Mobilità), e il blasonato Nilox Doc Twelve, famoso per avere grandi ruote da 12” per una maggiore stabilità - una misura effettivamente rara nel mercato attuale.

Per questo modello con 30 km di autonomia e batteria da 10.400 mAh sono richiesti 599 euro, 240 con il bonus. Ricordiamo che non tutti possono accedere al Bonus Mobilità,cliccate qui per leggere tutte le regole ufficiali per ottenere il rimborso nella Fase 1 in cui siamo adesso oppure il voucher nella Fase 2. Attenzione poi perché i volantini e le offerte di Expert possono variare da regione a regione.