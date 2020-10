Il Segway E45E in offerta per il Black Friday Amazon: sconti su monopattini ed e-bike

Sono diverse le tradizioni americane che abbiamo importato nel nostro Paese. Pensiamo ad Halloween ad esempio, così come al Black Friday, un giorno di offerte che anticipa di qualche settimana il Natale. Quest’anno Amazon ha deciso di fare le cose in grande e creare un Black Friday lungo più di tre settimane.

Non sappiamo se la scelta sia stata dettata o meno dal non voler concentrare tutte le vendite (e relative consegne) in un giorno solo, anche vista l’emergenza Coronavirus, di sicuro abbiamo già delle offerte succose in ambito micromobilità - pensiamo soprattutto a monopattini elettrici ed e-bike.

Fra queste ultime vi segnaliamo la I-Bike Mountain Mud a 899 euro anziché 1.199, la bicicletta elettrica cittadina Schiano E-Ride, la Nilox eBike X8, un’elettrica pieghevole che costa 999 euro. Fra i monopattini elettrici abbiamo poi il Ducati Pro 1 Plus, proposto a 310,99 euro, ma soprattutto il recente Ninebot Segway Kickscooter E45E, uscito poche settimane fa e con ben 45 km di autonomia.

Rispetto al fratello E25E, ha già la batteria extra installata, può dunque essere una soluzione perfetta per chi pensa di spostarsi senza limiti in città. Il Ninebot Segway E45E è proposto a 599 euro anziché 729,99, siamo dunque tornati all’offerta del Prime Day, davvero niente male. Per tutte le altre offerte vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata.

Vi ricordiamo inoltre che questa settimana in corso è forse la migliore per acquistare un nuovo monopattino elettrico o una bicicletta, poiché dal 3 novembre si potrà chiedere subito il rimborso del 60% nel caso in cui possiate accedere al Bonus Mobilità 2020.