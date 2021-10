Segway E22E e Xiaomi Pro 2 nel nuovo volantino Sottocosto di Mediaworld

Le temperature là fuori stanno cambiando, è vero, questo però potrebbe essere il momento migliore per prendere un nuovo monopattino elettrico - per via degli sconti delle grandi catene di elettronica. Oggi ad esempio nel nuovo volantino Sottocosto di Mediaworld valido fino al 17 ottobre troviamo il Segway-Ninebot KickScooter E22E.

Appena qualche giorno fa abbiamo visto di persona, presso l'Euronics del CityLife Shopping District a Milano, come l'ottimo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S fosse in sconto a soli 249,50 euro, dobbiamo immaginare per via dell'arrivo sul mercato del rinnovato Xiaomi Mi Electric Scooter 3, con nuovi dettagli che valgono certamente l'acquisto (per saperne di più: la nostra prova del nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3).

Tornando al Sottocosto di Mediaworld (valido anche online), il Segway-Ninebot KickScooter E22E è il monopattino "entry level" della Serie E, con 20 km/h di velocità massima e 22 km di autonomia, anche se abbiamo la possibilità di espandere tutto con una batteria extra. Anziché 399 euro, ora il monopattino elettrico costa 279,99 euro (link diretto all'offerta Mediaworld)

Sempre grazie al Sottocosto è poi possibile acquistare lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 a 469 euro, anziché 549. Parliamo di uno dei migliori monopattini in circolazione, grazie ai suoi 45 km di autonomia e al motore più scattante della generazione Xiaomi 2020, capace di scalare pendenze maggiori rispetto a Essential e 1S.