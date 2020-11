Il Segway E22E e lo Xiaomi Essential nel Black Friday di Trony

Pur essendo una tradizione americana, il Black Friday è ormai diventato un classico anche in Europa. Ben prima dell’arrivo del Coronavirus l’appuntamento per tutti gli appassionati tech era soprattutto online, e quest’anno in modo particolare, Trony invece ha optato per qualcosa di diverso: un Black Friday in negozio.

La catena d’elettronica ha lanciato un volantino dedicato al Black Friday, purtroppo però valido soltanto in alcune zone d’Italia, solo presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa, dunque non sarà possibile usufruire delle offerte sul negozio online. In campo mobilità elettrica vi segnaliamo il monopattino Ninebot Segway E22E proposto a 399,99 euro, grazie a un coupon sconto di 50 euro. Parliamo del modello entry level della line-up 2020 di Segway, con 22 km di autonomia a disposizione.

Nel volantino sono presenti anche altri modelli in sconto: vi segnaliamo ad esempio l’Iconbit City GT a 309 euro, l’Iconbit Tracer a 249 euro, mentre è particolarmente interessante l’offerta sullo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, altro entry level ma della line-up 2020 di Xiaomi, che costa 249 euro.

Chiudiamo infine con l’Iconbit Tracer GT a soli 99,90 euro. Prima di fiondarvi presso il primo rivenditore Trony assicuratevi che aderisca al volantino Black Friday. Come ricordato sopra, non troverete le stesse offerte sullo store online.