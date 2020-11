Segway aggiorna il Ninebot Max G30: le novità in linea con le direttive europee

Segway ha aggiornato il suo Ninebot G30 Max, il suo monopattino elettrico top di gamma, allineandolo alle nuove direttive europee 17128. Scopriamo le novità dell’update.

Il nuovo firmware è il V1.5.1, come si può leggere dal changelog ufficiale in lingua inglese, adatta il monopattino elettrico alle nuove regolamentazioni europee 17128. A quanto pare viene annullata la funzione di Cruise Control sui modelli del vecchio continente (“European models cancel the cruise control function”, non sappiamo se sia una pessima traduzione dal cinese visto che la funzione risulta ancora presente nell’app dopo l’aggiornamento), inoltre viene migliorata la Modalità Camminata, con luci frontali e anteriori che non si possono spegnere, e si rende impossibile lo spegnimento generale del monopattino quando la velocità è maggiore di 4 km/h.

Per i modelli tedeschi viene implementato un nuovo controllo per le luci frontali, per tutti i restanti modelli poi vengono migliorate le prestazioni e la stabilità di frenata. Dulcis in fundo: viene migliorata la stabilità del firmware, probabilmente grazie alla risoluzione di qualche bug, questo però non è specificato. Al momento non sembrano esserci aggiornamenti per altri Ninebot come l’ES2, che noi abbiamo con batteria extra (dunque il firmware è diverso dalla versione standard). A proposito di monopattini, vi ricordiamo che oggi è il giorno del Bonus Mobilità 2020, in cui è finalmente possibile richiedere il rimborso governativo.