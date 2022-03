Il nuovo Segway A110S arriva in Europa: lo scooter smart con password e GPS

Segway è ormai famosa per i suoi ottimi monopattini elettrici a marchio Segway-Ninebot (qui la nuova Serie D Segway-Ninebot), la società ha però voglia di crescere anche in altri settori, come ad esempio quello degli scooter elettrici. Ecco il nuovo Segway E110A per il mercato internazionale.

Mercato internazionale significa anche Europa, dove andrà a sostituire il modello esistente A110S - disponibile oggi a 2.299 euro. Si tratta di uno scooterino elettrico che in quanto a filosofia si rifà moltissimo a NIU: è smart, ha un sacco di tecnologia a bordo e possiede persino un modulo GPS per la localizzazione in tempo reale.

Ma andiamo a scoprire le caratteristiche principali in dettaglio: può raggiungere i 50 km/h, è dunque un simil-50 cc, ha un motore posteriore da appena 1,1 kW con picchi da 1,5 kW, mentre la sua singola batteria è da 1,8 kWh. Batteria sufficiente a percorrere fino a 57 km con una carica. Il Segway E110A può trasportare fino a due persone e offre anche un piccolo baule da 27 litri al di sotto della sella.

È dotato di una password di sblocco, si connette con l'app di Segway-Ninebot, ha una chiave remota e il Ninebot Airlock. Inoltre il Segway BMS 6.0 ha oltre 30 protezioni per tenere la batteria al sicuro. Si può aggiornare over-the-air e, come anticipato sopra, offre una localizzazione h24 tramite app.