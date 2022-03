Segui in live streaming il lancio del Volkswagen ID. Buzz, il Bulli elettrico

È il gennaio del 2017 e al salone di Detroit Volkswagen porta un concept destinato a catturare l'attenzione di stampa e pubblico: stiamo parlando dell'ID. Buzz, van elettrico che oggi 9 marzo 2022 verrà presentato ufficialmente.

Sono passati 5 anni dal debutto di quel concept (il Bulli di Volkswagen è ora elettrico), che oggi ormai è diventato un veicolo fatto e finito - come dimostrato dai primi dettagli tecnici di ID. Buzz diffusi da Volkswagen e le prime prove sul campo. Nelle ultime settimane infatti ID. Buzz è spuntato in diversi punti d'Europa nella sua ormai iconica livrea camouflage, oggi invece riusciremo a vedere il pulmino nella sua versione definitiva e di serie.



L'appuntamento è per oggi 9 marzo 2022 alle 19:00, l'evento in live streaming si potrà seguire sulle pagine ufficiali di Volkswagen oppure mandando in play il video presente qui in basso (disponibile dalle 19:00). Ricordiamo che il marchio tedesco prevede di lanciare due versioni del suo Buzz, ID. Buzz a cinque posti e ID. Buzz Cargo, soluzioni che mirano ai privati e alle imprese che vogliono azzerare le emissioni dei loro tragitti - e risparmiare sul carburante, cosa che con la benzina a oltre 2 euro non è affatto un male...