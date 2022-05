Segui live il lancio della Microlino, il quadriciclo elettrico che sfida la Citroen Ami

La nuova mobilità elettrica sta dando modo ai designer di sbizzarrirsi a creare veicoli sempre più assurdi e iconici, pensiamo ad esempio alla Citroen Ami compatibile con gli incentivi 2022. Restando in ambito quadricicli a zero emissioni oggi 24 maggio verrà svelata la Microlino nella sua forma finale di serie.

Creata in Svizzera sull'ossatura della Microlino 1.0, la variante finale della Microlino verrà svelata oggi 24 maggio 2022 alle ore 17:00 tramite un evento online trasmesso su YouTube e Facebook. Per vedere il lancio inoltre vi basta mandare in play il video che trovate in pagina. Al momento non conosciamo molti dettagli ufficiali, il team di sviluppo ha promesso scheda tecnica e fotografie al termine della presentazione, non ci resta dunque che afferrare un bel pacco di popcorn e goderci lo show.

Al termine ovviamente lanceremo un nuovo articolo con tutti i dettagli ufficiali della Microlino. Microlino che fra l'altro è sorellastra della Microletta, un innovativo scooter a tre ruote sviluppato dalla medesima casa e disegnato da un giovanissimo designer italiano, che noi abbiamo anche intervistato. Per saperne di più: chi è Roberto Sonza il designer della Microletta. Per avere un assaggio di ciò che vedremo ecco il primo test drive con la Microlino 2.0.