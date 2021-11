Segui il lancio della nuova Kia EV9: il SUV elettrico in live streaming

Hyundai Motor Company sta preparando non poche novità per il prossimo futuro. Abbiamo già avuto un assaggio di ciò che vedremo presto a Los Angeles con Hyundai, ovvero il concept Hyundai SEVEN, anche in casa Kia però ci sono succose novità - come il nuovo SUV elettrico Kia EV9.

Negli ultimi mesi abbiamo imparato a conoscere la nuova Kia EV6, appena premiata come Auto Premium dell'Anno 2022 in Germania. Il crossover elettrico è però solo il "la" di una nuova famiglia di veicoli elettrici. Grazie alla piattaforma E-GMP di Hyundai e Kia, è pronta a prendere vita la nuova Kia EV9, SUV di grandi dimensioni che potrebbe avere anche una terza fila di sedili. Usiamo il condizionale perché la presentazione ufficiale sta avvenendo proprio mentre scriviamo, questo articolo infatti serve a dirvi che è in corso il live streaming di lancio.

Sulla carta la nuova Kia EV9 a 5 posti dovrebbe essere lunga 4.695 mm, larga 1.880 mm e alta 1.550 mm, con un passo di 2.900 mm, dunque leggermente più ridotto rispetto all'enorme passo della IONIQ 5, ben 3 metri. In quanto a potenza, la piattaforma E-GMP è in grado di sostenere fino a 577 CV con 740 Nm di coppia, dati già visti con la EV6 GT, vedremo cosa riuscirà a fare Kia con EV9.

La batteria in ogni caso dovrebbe essere da 77,4 kWh, o almeno è questo il battery pack più grande utilizzato sinora da Hyundai Motor Company, vedremo se arriverà un taglio più grande. Chi invece ha di certo una batteria più grande è la nuova BMW iX xDrive50 che abbiamo guidato in anteprima in Valle d'Aosta.