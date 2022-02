Nuovo Ford Ranger Raptor 2022: come e quando seguire il live streaming di lancio

Lo scorso mese di novembre Ford ci ha dato la possibilità di divertirci nel fango con un nuovo Ford Ranger Raptor 2021, ora in realtà già pronto per una nuova generazione ancora più estrema. Sapremo tutto il 22 febbraio prossimo.

Ford Motor Company ha infatti annunciato che svelerà la versione più estrema della nuova generazione del Ranger il 22 febbraio 2022 alle nostre 8:00 del mattino sul canale YouTube di Ford of Europe. Mentre aspettiamo con impazienza questa data, è possibile già spiare qualche dettaglio del Raptor 2022 dando un'occhiata al video che trovate in pagina.

Il filmato è ufficiale, invece la foto che trovate in basso è uno scatto spia di Motor1.com che mostra in anteprima assoluta gli interni del nuovo Raptor. La primissima novità che salta all'occhio è la plancia ridisegnata, ora più simile a quella della Ford Mustang Mach-E. Il quadro strumenti sarà totalmente digitale, mentre lo schermo principale è stato ingrandito e allungato in verticale.

Con certezza avrà a bordo il nuovo software Ford SYNC 4, presente anche su nuova Mustang Mach-E, E-Transit (il nostro primo contatto con il Ford E-Transit) e sulla nuova Ford Focus 2022 di prossima uscita. Sempre a proposito di rumor, in termini di performance dovremmo avere un Ecoboost V6 a spingere il nuovo Raptor, dobbiamo solo capire se la versione 2.7 litri del Bronco oppure la più potente 3.0 litri dell'Explorer ST.