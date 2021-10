Il segreto di Tesla è investire in ricerca e sviluppo, trascurando al 100% la pubblicità

Viviamo in un’era in cui il marketing e la pubblicità la fanno da padroni e spesso possono decretare la riuscita o il fallimento di un intero progetto. Ebbene, in questo contesto, Tesla va totalmente contro corrente e non spende nemmeno un centesimo sull’advertising, e quanto risparmiato viene investito nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie.

La peculiarità di Tesla sta nel suo modo di fare comunicazione. Come detto non investe un centesimo sulla pubblicità, ma opera in maniera tale che le sue azioni diventino automaticamente un argomento sulla bocca di tutti, e che si parli in maniera positiva o negativa poco importa, perché in entrambi i casi parlano di Tesla.

Questa scelta è evidente anche nei numeri pubblicati dal portale Visual Capitalist, che si è basato sui dati della SEC (Securities and Exchange Commission), dove possiamo vedere che Elon Musk spende quasi 3000 dollari nel reparto R&D (Research and Development) per ogni auto prodotta e venduta, mentre Ford, che la segue nella classifica, supera appena i 1000 dollari per ogni auto. Tesla investe quasi tre volte tanto sulla ricerca e lo sviluppo rispetto alla diretta inseguitrice.

Guardando gli investimenti sulla pubblicità invece la vista è completamente diversa, e dove Chrysler e Ford investono rispettivamente 664 dollari e 468 dollari per ogni singola auto, Tesla registra uno zero assoluto.

Ovviamente questi sono solo freddi numeri che non necessariamente indicano una giusta via da seguire, ma non c’è dubbio che Tesla sia una presenza quotidiana sul web, e questa popolarità cresce sempre di più e senza alcuna spesa da parte dell’azienda, che può contare su una community incredibilmente attiva e talvolta sopra le righe: c’è chi ha trasformato la propria Tesla Model S Plaid in un sottomarino, e c’è chi utilizza il motore Tesla per equipaggiare una Porsche 912.