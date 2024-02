Il segreto della nuova Renault 5 è nella piattaforma: vediamola ai raggi X'

Una nuova auto elettrica si può creare sostanzialmente in due modi: riadattare alla buona una piattaforma concepita per motori termici, così da offrire più motorizzazioni in gamma, oppure creare una piattaforma apposita per ottenere ottimizzazione massima. Questo secondo caso riguarda la nuova Renault 5: vogliamo raccontarvi com’è fatta.

Immaginate di poter vedere la nuova auto Renault “ai raggi X”. Vedreste sostanzialmente la piattaforma AmpR Small, che fa il suo debutto proprio con la R5. Si tratta di un pianale pensato appositamente per l’elettrico, per questo motivo la R5 sarà solo ed esclusivamente a zero emissioni e non offrirà motorizzazioni termiche o ibride. Sempre grazie all’AmpR Small, la nuova R5 offre un alto grado di ottimizzazione per quanto riguarda gli spazi, l’autonomia e il peso.

Partiamo proprio dagli spazi: l’agilità della piattaforma AmpR Small permette di avere un passo di 2,54 metri in un veicolo che misura appena 3,92 metri. L’abitacolo è largo 1,38 metri e il bagagliaio è da ben 328 litri, il che non è affatto male per una vettura così compatta. Bagagliaio che inoltre non viene intaccato dalla versione con quattro moduli batteria e 52 kWh, sempre grazie all’ottimizzazione della AmpR Small.

I moduli batteria, che Renault realizza in Francia presso la Gigafactory di Douai, sono installati in maniera “simmetrica” all’interno del pacco batteria. Dovete immaginare una configurazione 2+2, quattro blocchi quadrati che si incastrano alla perfezione nel pianale della R5 nella variante da 52 kWh. Nella versione da 40 kWh, invece, i moduli sono soltanto 3, 2 montati nella parte posteriore del pianale e 1 in corrispondenza del sedile anteriore del passeggero. Il quadrato al di sotto del sedile del conducente è vuoto, del resto è ovvio che vi sia sempre qualcuno alla guida quando la macchina è in movimento, è dunque il conducente che va a bilanciare il peso mancante.

Si tratta di una piattaforma davvero compatta che sfrutta al massimo gli spazi disponibili, la nuova R5 può così avere fino a 400 km di autonomia senza che i pesi siano eccessivi: nella variante con 52 kWh abbiamo 1.450 kg, siamo dunque al di sotto dei 1.500 km, davvero niente male per un’elettrica di questo calibro e piena di tecnologia. Con i 40 kWh siamo addirittura a 1.350 kg. Vista “ai raggi X”, dunque, la Renault 5 si conferma un progetto del tutto nuovo, pensato appositamente per l’elettricità e per questo ottimizzato su ogni fronte.